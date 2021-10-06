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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Минфин в отсутствие погашений уменьшил продажи ОВГЗ в 2,8 раза

22:18 05.10.2021 |

Финансы, Экономика

 

Министерство финансов на аукционах по размещению облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) во вторник привлекло 2,5 млрд грн – в 2,8 раза меньше по сравнению с прошлой неделей, что может быть связано с отсутствием погашений в эту неделю.

Как сообщил Минфин на сайте, он незначительно повысил лишь ставку по 5-летним облигациям, которые последний раз размещались 14 сентября – на 16 б.п., до 12,75%, что позволило привлечь 309,55 млн грн.

На аукционах также впервые был предложен выпуск 7-мес. облигаций с погашением 27 апреля 2022 года, однако ставка по ним была установлена на уровне 6-мес. бумаг – 9,7%, а объем продаж был минимальным – 58,03 млн грн.

Всего министерство удовлетворило 71 заявку из 78, отказавшись от 304 млн грн на семь месяцев по ставкам до 11%, от 150 млн грн на два года по ставкам до 12,6% и от 80 млн грн на пять лет по ставкам до 12,99%.

Больше всего – 734,8 млн грн – было привлечено от продажи 11-мес. облигаций, почти 692 млн грн – от продажи 15-мес. ОВГЗ, еще 651,25 млн грн принесли 2-летние бумаги и 19,4 млн – 3-летние бумаги.

В целом средневзвешенная ставка на гривневых аукционах снизилась до 11,88% с 12,41% на прошлой неделе, тогда как средневзвешенный срок уменьшился до 21 мес. с 39 мес.


Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте


Номер аукциона204205206207208209
Код выпуска облигацийПервичное размещениеUA4000221436Доразмещение UA4000219778Доразмещение UA4000216774Доразмещение UA4000213227Доразмещение UA4000219208Доразмещение UA4000218531
Номинальная стоимость 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Количество выставленных облигаций. шт. 500000 3000000 3000000 - - -
Дата проведения 05.10.2021 05.10.2021 05.10.2021 05.10.2021 05.10.2021 05.10.2021
Дата оплаты за приобретенные облигации 06.10.2021 06.10.2021 06.10.2021 06.10.2021 06.10.2021 06.10.2021
Срок оплаты процентов   25.02.2022 24.11.2021 03.11.2021 05.01.2022 17.11.2021
Срок оплаты процентов   26.08.2022 25.05.2022 04.05.2022 06.07.2022 18.05.2022
Срок оплаты процентов    23.11.2022 02.11.2022 04.01.2023 16.11.2022
Срок оплаты процентов     03.05.2023 05.07.2023 17.05.2023
Срок оплаты процентов     01.11.2023 03.01.2024 15.11.2023
Срок оплаты процентов      03.07.2024 15.05.2024
Срок оплаты процентов       13.11.2024
Срок оплаты процентов       14.05.2025
Срок оплаты процентов       12.11.2025
Срок оплаты процентов       13.05.2026
Размер купонного платежа на одну облигацию, грн - 55.75 55.50 54.75 61.50 62.60
Номинальный уровень доходности. % 9.70 11.15 11.10 10.95 12.30 12.52
Срок обращения (дней)20332441375610011680
Срок погашения 27.04.2022 26.08.2022 23.11.2022 01.11.2023 03.07.2024 13.05.2026
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) 365531000 728193000 668261000 788323000 18927000 377643000
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) 61161000 728193000 668261000 638323000 18927000 297643000
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) 61161000 8558187000 15031897000 7561890000 3603290000 5320947000
Количество поданных заявок. шт. 8 22 10 23 6 9
Количество удовлетворенных заявок. шт. 6 22 10 21 6 6
Максимальный уровень доходности облигаций. % 11.00 11.50 11.60 12.60 12.49 12.99
Минимальный уровень доходности облигаций. % 9.70 11.50 11.53 12.40 12.49 12.60
Установленная доходность. % 9.70 11.50 11.60 12.40 12.49 12.75
Средневзвешенная доходность. % 9.70 11.50 11.57 12.40 12.49 12.75
Поступление в бюджет58030168.41734819556.30691893886.66651255423.9819418534.19309544900.71


Данные: Минфин Украины
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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