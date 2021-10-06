Минфин в отсутствие погашений уменьшил продажи ОВГЗ в 2,8 раза

Как сообщил Минфин на сайте, он незначительно повысил лишь ставку по 5-летним облигациям, которые последний раз размещались 14 сентября – на 16 б.п., до 12,75%, что позволило привлечь 309,55 млн грн.
На аукционах также впервые был предложен выпуск 7-мес. облигаций с погашением 27 апреля 2022 года, однако ставка по ним была установлена на уровне 6-мес. бумаг – 9,7%, а объем продаж был минимальным – 58,03 млн грн.
Всего министерство удовлетворило 71 заявку из 78, отказавшись от 304 млн грн на семь месяцев по ставкам до 11%, от 150 млн грн на два года по ставкам до 12,6% и от 80 млн грн на пять лет по ставкам до 12,99%.
Больше всего – 734,8 млн грн – было привлечено от продажи 11-мес. облигаций, почти 692 млн грн – от продажи 15-мес. ОВГЗ, еще 651,25 млн грн принесли 2-летние бумаги и 19,4 млн – 3-летние бумаги.
В целом средневзвешенная ставка на гривневых аукционах снизилась до 11,88% с 12,41% на прошлой неделе, тогда как средневзвешенный срок уменьшился до 21 мес. с 39 мес.
Итоги аукционов государственных облигаций в национальной валюте
|Номер аукциона
|204
|205
|206
|207
|208
|209
|Код выпуска облигаций
|Первичное размещениеUA4000221436
|Доразмещение UA4000219778
|Доразмещение UA4000216774
|Доразмещение UA4000213227
|Доразмещение UA4000219208
|Доразмещение UA4000218531
|Номинальная стоимость
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|1000
|Количество выставленных облигаций. шт.
|500000
|3000000
|3000000
|-
|-
|-
|Дата проведения
|05.10.2021
|05.10.2021
|05.10.2021
|05.10.2021
|05.10.2021
|05.10.2021
|Дата оплаты за приобретенные облигации
|06.10.2021
|06.10.2021
|06.10.2021
|06.10.2021
|06.10.2021
|06.10.2021
|Срок оплаты процентов
|25.02.2022
|24.11.2021
|03.11.2021
|05.01.2022
|17.11.2021
|Срок оплаты процентов
|26.08.2022
|25.05.2022
|04.05.2022
|06.07.2022
|18.05.2022
|Срок оплаты процентов
|23.11.2022
|02.11.2022
|04.01.2023
|16.11.2022
|Срок оплаты процентов
|03.05.2023
|05.07.2023
|17.05.2023
|Срок оплаты процентов
|01.11.2023
|03.01.2024
|15.11.2023
|Срок оплаты процентов
|03.07.2024
|15.05.2024
|Срок оплаты процентов
|13.11.2024
|Срок оплаты процентов
|14.05.2025
|Срок оплаты процентов
|12.11.2025
|Срок оплаты процентов
|13.05.2026
|Размер купонного платежа на одну облигацию, грн
|-
|55.75
|55.50
|54.75
|61.50
|62.60
|Номинальный уровень доходности. %
|9.70
|11.15
|11.10
|10.95
|12.30
|12.52
|Срок обращения (дней)
|203
|324
|413
|756
|1001
|1680
|Срок погашения
|27.04.2022
|26.08.2022
|23.11.2022
|01.11.2023
|03.07.2024
|13.05.2026
|Объем поданных заявок (по номинальной стоимости)
|365531000
|728193000
|668261000
|788323000
|18927000
|377643000
|Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости)
|61161000
|728193000
|668261000
|638323000
|18927000
|297643000
|Общий объем выпуска (по номинальной стоимости)
|61161000
|8558187000
|15031897000
|7561890000
|3603290000
|5320947000
|Количество поданных заявок. шт.
|8
|22
|10
|23
|6
|9
|Количество удовлетворенных заявок. шт.
|6
|22
|10
|21
|6
|6
|Максимальный уровень доходности облигаций. %
|11.00
|11.50
|11.60
|12.60
|12.49
|12.99
|Минимальный уровень доходности облигаций. %
|9.70
|11.50
|11.53
|12.40
|12.49
|12.60
|Установленная доходность. %
|9.70
|11.50
|11.60
|12.40
|12.49
|12.75
|Средневзвешенная доходность. %
|9.70
|11.50
|11.57
|12.40
|12.49
|12.75
|Поступление в бюджет
|58030168.41
|734819556.30
|691893886.66
|651255423.98
|19418534.19
|309544900.71
Данные: Минфин Украины