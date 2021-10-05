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Справочный курс гривны 5 октября повышен на 14,94 коп до 26,4408 грн/$1
12:29 05.10.2021 |
Национальный банк 5 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 14.94 коп. до 26.4408 UAH/USD.
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|05.10.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.5902
|26.4408
|0.56
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