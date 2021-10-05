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По программе «Доступная ипотека 7%» подписано 903 кредитных договора
09:17 05.10.2021 |
По программе «Доступная ипотека 7%» уполномоченные банки по состоянию на 4 октября 2021 года подписали 903 кредитных договора на общую сумму 776,59 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"По состоянию на 4 октября этого года, уполномоченными банками по выполнению Государственной программы «Доступная ипотека 7%» подписано 903 кредитных договора на общую сумму 776,59 млн грн, причем как на первичном (24,27%), так и вторичном (соответственно - 75,73%) рынках ", - говорится в сообщении.
Всего в уполномоченных банков поступило 1287 заявок на участие в программе на общую сумму 1112,21 млн грн, из которых 23,89% составляет первичный рынок и 76,11% - вторичный.
В программе «Доступная ипотека 7%» задействовано 23 региона, в том числе г. Киев. Согласно поданным гражданами заявкам на получение кредитов, самыми активными регионами в прошлой неделе были: г. Киев (33,4%), Киевская обл. (30,9%), Харьковская обл. (6,4%), Львовская обл. (6,0%), Ривненская обл. (4%) и другие (19,3%).
В госпрограмме участвуют 17 уполномоченных банков.
Как сообщалось, запуск «Доступной ипотеки 7%» состоялся 1 марта на выполнение инициативы Президента Украины Владимира Зеленского.
По условиям программы, объектом ипотеки может быть как квартира, так и частный дом не старше шести лет. Кредит предоставляется на срок до 20 лет. Максимальная стоимость объекта - 2,5 млн грн, а сумма ипотеки - 2 млн грн. Минимальный первоначальный взнос - 15%; ипотечная ставка - 7% годовых.
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