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НБУ дал добро на сильное укрепление гривны
23:52 04.10.2021 |
Официальный курс доллара на вторник, 5 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,57 грн/$ - на четыре копейки меньше, чем в предыдущий торговый день.
Евро подорожает на пять копеек - его курс составит 30,92 грн/€.
Курс на межбанке
Первые торги недели открывались в рамках 26,57-26,67 грн/$. А первая сделка посредством терминала Bloomberg была заключена по курсу 26,62 грн/$.
"В понедельник с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,59-26,62 грн/$. "В 10:30 котировки сузились, соглашения проходили в диапазоне 26,6-26,61. В 11:30 рынок просел до уровня 26,58-26,59 грн/$", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
С самого утра предложение валюты на межбанке доминировало над спросом, что провоцировало постепенное снижение котировок.
"Психологическую отметку 26,6 грн/$ рынок преодолел еще до 11 часов", - сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
Ближе к полудню дисбаланс между спросом и предложением усилился, что было вызвано главным образом низкой активностью покупателей - похоже, основные потребности бизнес закрыл еще в начале сессии.
"В период между 11 и 13 часами в Bloomberg заключили сделок всего на $15 млн, при этом котировки продолжали уверенно снижаться. К обеду они достигли отметок 26,53-26,55 грн/$" - уточнила Волуйчак.
Во второй половине дня активность на торгах резко возросла. Однако спроса на рынке не хватало, что способствовало дальнейшему снижению котировок. К завершению сессии с расчетами TOD они опустились в коридор 26,49-26,51 грн/$.
"Перед обедом котировки продолжили снижаться, соглашения проходили в диапазоне 26,54-26,55 грн/$. После обеда рынок просел до 26,5-26,52 грн/$, и закрылся на уровне 26,49-26,51 грн/$', - отметил нам Якобчук.
Как и ожидалось, в отсутствие существенных факторов влияния гривна в начале месяца перешла к укреплению. Отчасти это связано с завтрашним ОВГЗ-аукционом, под которые нерезиденты могут продавать иностранную валюту.
"Отчасти это объясняется психологическим влиянием на рынок слов регулятора, который в пятницу заявил, что не намерен сдерживать укрепление гривны, если этому будут способствовать рыночные факторы", - предполагает банкир.
Часть рынка восприняла эти слова, как четкий сигнал, что активизировало продажи иностранной валюты на межбанке. Одновременно с этим активность покупателей сократилась.
Многие компании заняли выжидательную позицию, рассчитывая на еще более глубокое укрепление гривны.
По ее словам, это означает, что в ближайшее время гривна с высокой вероятностью продолжит укрепляться. В ходе завтрашних торгов дополнительно этот тренд будет усиливать эффект ОВГЗ-аукциона.
"Полагаю, торги вторника на межбанке будут проходить в рамках 26,42-26,58 грн/$", - прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.
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