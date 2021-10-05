Банкиры расходятся во мнениях относительно прогноза курса гривни к концу года – опрос

Банкиры расходятся во мнениях относительно прогноза курса гривни к концу года и называют коридор 26,9-28,0 грн/$1, свидетельствует опрос, проведенный агентством "Интерфакс-Украина".

"Несмотря на падение цен, экспортная составляющая остается на достаточно высоком уровне. При этом спрос на потребительские товары падает под влиянием роста заболеваемости СOVID-19. Вторая экспортная составляющая - зерно и масло - также остается на высоком уровне. Дополнительный компонент притока валюты - ставки по ОВГЗ, которые привлекают западных инвесторов в долгосрочной перспективе", - отметил директор департамента казначейских операций Аккордбанка Юрий Ефремов.

По его прогнозам, курс к концу года составит 27,20-27,25 грн/$1.

В свою очередь начальник департамента персональных банковских услуг Укрсиббанка Игорь Левченко ожидает курс доллара к концу года в коридоре 26,9-27,2 грн/$1.

"Однозначно увеличение стоимости импорта и уменьшение стоимости экспорта приводит к дисбалансу платежного баланса и существенно влияет на курс валюты. Рост цен на энергоносители, скорее всего, является временным явлением, которое усугубляется с приходом холодов, и в течение года цена на газ, нефть и пр. вернется к адекватным уровням", – пояснил банкир.

Он добавил, что сырье, которое экспортируется из Украины, также имеет высокую цену и где-то коррелирует с ценами на энергоносители. Таким образом, высокие цены на газ могут влиять на курс гривни, но не в катастрофических масштабах.

В то же время главный менеджер по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка Сергей Колодий ожидает, что к концу года гривня незначительно девальвирует и постепенно перейдет к диапазону 27,5-28,0 грн/$1. По его словам, на это повлияет определенное ухудшение условий внешней торговли вследствие постепенного повышения цен на энергоресурсы и довольно резкое падение цен на железную руду.

"Достаточно высокими остаются цены на пшеницу, что на фоне рекордных урожаев в Украине способствует росту экспорта и поддерживает предложение валюты. Это было одним из главных факторов укрепления гривни в августе-сентябре", – добавил банкир.

Руководитель аналитического отдела Альфа Банка Алексей Блинов также отмечает, что изменения во внешней конъюнктуре негативно влияют на обменный курс, в частности из-за расширения торгового дефицита.

"Биржевые котировки передаются к фактическим сделкам украинской внешней торговли с определенным лагом, поэтому Украина только начинает чувствовать неблагоприятную тенденцию условий торговли (соотношение цен экспорта и импорта), начавшаяся летом. К тому же продажа трейдерами иностранной валюты под закупку рекордного урожая временно улучшает баланс валютного рынка", – поясняет эксперт.

Блинов отметил, что согласно базовому сценарию макроэкономического прогноза, торговый дефицит Украины расширится с ожидаемых $4 млрд. в 2021 году более чем до $11 млрд в 2022 году.

"Мы ожидаем умеренного ослабления гривни в среднесрочной перспективе и сохраняем прогноз среднегодового обменного курса 28,5 грн/$ в 2022 году по базовому сценарию", – добавил он.

В свою очередь директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак отмечает, что сейчас нет никаких оснований прогнозировать сколько-нибудь существенное ослабление гривни до конца года.

"Самый сложный период осени – сентябрь – не принес ожидаемой девальвации, что было связано сразу с несколькими факторами, которые не могли быть учтены в более ранних прогнозах", – указала она.

По словам Волуйчак, в начале месяца значительную поддержку гривне оказали крупные продажи иностранной валюты "Укравтодором", который привлек крупный кредит от шести украинских банков и в первой декаде конвертировал средства в гривню.

Кроме того, фактором поддержки стало осложнение эпидемической ситуации, так как некоторая неопределенность относительно дальнейшего развития ситуации немного снизила спрос на валюту со стороны импортеров.

Она добавила, что в конце месяца рынок готовился к резкому всплеску спроса на фоне крупного погашения старых выпусков ОВГЗ, а также дефициту предложения из-за выплат НДС-возмещения, однако потенциальный дисбаланс был полностью компенсирован дополнительным объемом предложения инвалюты со стороны иностранных инвесторов, которые вновь заинтересовались покупкой ОВГЗ.

Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка указала, что падение стоимости руды на глобальных рынках начинает проявляться на валютном рынке лишь спустя 4-6 месяцев. "Если смотреть на ключевые позиции товарного экспорта, то, скажем, по продовольственной группе сильного падения цен не наблюдается. Пшеница, к примеру, находится вблизи максимальных значений года. (...) В целом общая ситуация выглядит весьма благоприятной для гривни", – отметила она.

Согласно прогнозу Волуйчак, возможно даже небольшое укрепление гривни, учитывая оптимистические оценки прогресса в сотрудничестве с МВФ, которые остаются важным индикатором для иностранных инвесторов и предстоящие ноябрьские выплаты квартальных налогов бизнесом.