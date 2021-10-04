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МВФ призвал к усилению регулирования криптовалют
13:41 04.10.2021 |
Международный валютный фонд (МВФ) заявил о необходимости усилить регулирование криптовалютной индустрии, поскольку ее рост «создает ряд проблем и рисков для финансовой стабильности».
По мнению МВФ, многим представителям отрасли не хватает эффективных методов управления и практики управления рисками.
«(Псевдо) анонимность криптоактивов также создает пробелы в данных для регулирующих органов и может открыть нежелательные двери для отмывания денег, а также финансирования терроризма. [...] Кроме того, криптоэкосистема подпадает под разные правовые нормы в разных странах, что усложняет координацию», - говорится в сообщении.
Эксперты фонда также обратили внимание на стейблкоины. Они указали, что термин «охватывает очень разнообразную группу криптоактивов и может вводить в заблуждение», а сами стабильные монеты в силах повлиять на финансовую систему.
«Угрозы фискальной политике также могут усилиться, учитывая потенциал криптоактивов для уклонения от уплаты налогов. [...] Повышенный спрос на них может способствовать оттоку капитала, влияющему на валютный рынок», - добавили специалисты.
По их мнению, исход майнеров из Китая в юрисдикции «с формирующимся рынком и развивающиеся страны» грозит дополнительными проблемами для внутреннего энергопотребления.
В МВФ заявили, что регуляторы должны усилить взаимодействие между собой, практиковать скоординированный подход в отношении криптовалюты, уделять внимание внедрению существующих глобальных стандартов и разработке CBDC.
Ранее фонд негативно воспринял легализацию биткоина Сальвадором. По мнению организации, это решение может повлечь за собой ряд рисков и регуляторных проблем.
Напомним, в июле МВФ заявил о своей «ключевой роли» в переходе к цифровым деньгам.
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