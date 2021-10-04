Золото слабо дорожает 4 октября на данных о расходах населения США

Стоимость золота умеренно растёт в понедельник утром, в то время как инвесторы продолжают оценивать данные о потребительских доходах и расходах в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.09 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,14%, или на 2,45 доллара, до 1760,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,38%, до 22,622 доллара за унцию.

Золото продолжает дорожать третий торговый день подряд. Инвесторы продолжают оценивать данные о доходах и расходах населения в США, которые в августе увеличились на 0,2% и 0,8% соответственно по сравнению с июлем.

"Рост индекса расходов на личное потребление в США оказывает некоторую поддержку золоту, поскольку драгоценный металл рассматривается как средство защиты от инфляции", - заявили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.