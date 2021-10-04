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Золото слабо дорожает 4 октября на данных о расходах населения США
08:42 04.10.2021 |
Стоимость золота умеренно растёт в понедельник утром, в то время как инвесторы продолжают оценивать данные о потребительских доходах и расходах в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.09 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex растёт на 0,14%, или на 2,45 доллара, до 1760,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожает на 0,38%, до 22,622 доллара за унцию.
Золото продолжает дорожать третий торговый день подряд. Инвесторы продолжают оценивать данные о доходах и расходах населения в США, которые в августе увеличились на 0,2% и 0,8% соответственно по сравнению с июлем.
"Рост индекса расходов на личное потребление в США оказывает некоторую поддержку золоту, поскольку драгоценный металл рассматривается как средство защиты от инфляции", - заявили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
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