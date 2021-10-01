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Объем торгов на межбанке 1 октября составил $121 млн, что стало минимальным значением уходящей недели
22:44 01.10.2021 |
Официальный курс доллара на понедельник, 4 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,61 грн/$ - столько же, как и в предыдущий торговый день.
Евро подорожает на пять копеек - его курс составит 30,87 грн/€.
Курс на межбанке
Первые торги октября открывались очень широким коридором 26,56-26,65 грн/$.
"В пятницу с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,59-26,61 грн/$. В 10:30 котировки на межбанке сузились, соглашения проходили в диапазоне 26,6-26,61 грн/$", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
При этом, заметила нам директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, на рынке сегодня не было однозначного мнения о курсовом тренде.
"Первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла довольно рано по курсу 26,6 грн/$, что свидетельствовало о примерно равном соотношении объема спроса и предложения", - добавляет она.
В 11:30 рынок вырос до уровней 26,61-26,62 грн/$. "Перед обедом котировки продолжили расти, сделки проходили в диапазоне 26,63-26,65 грн/$", - подмечает Якобчук.
Вплоть до обеда малоактивные торги шли в узком курсовом коридоре 26,58-26,62 грн/$. На периодически возникающих незначительных дисбалансах каждый раз пробовали сыграть спекулятивно настроенные участники.
Однако более или менее успешной можно назвать, пожалуй, только одну такую попытку. В обед, когда активность на торгах упала до минимума, котировки ненадолго поднялись к отметкам 26,64-26,66 грн/$.
Но уже к 14 часам торги вернулись к значениям первой половины дня. Закрыли сегодняшнюю сессию с расчетами TOD (день в день) котировками в рамках 26,6-26,63 грн/$.
"После обеда закрытия состоялось на уровне 26,61-26,62 грн/$", - отмечает директор департамента казначейства Пиреус Банка.
Общий объем торгов в Bloomberg сегодня составил $121 млн, что стало минимальным значением уходящей недели. Слабая активность на торгах объясняется исключительно календарным фактором - первый день месяца совпал с пятницей.
В понедельник, 4 октября, активность участников валютного рынка начнет увеличиваться. Вполне вероятно начало распродаж иностранной валюты иностранными инвесторами под ОВГЗ-аукцион вторника, на котором Минфин анонсировал продажу шести выпусков гривневых бумаг, включая трех- и пятилетние облигации.
Именно "длинные" выпуски пользовались наибольшим спросом среди нерезидентов в прошлый вторник.
По итогам минувшей недели ОВГЗ-портфель нерезидентов увеличился на 2,8 млрд грн. Это весьма крупная сумма. Именно этот фактор оказывал наибольшее давление на курс доллара на уходящей неделе, добавила банкир.
"Сейчас есть все основания полагать, что спрос на покупку гособлигаций иностранными инвесторами сохранится. По моим оценкам торги понедельника пройдут в рамках 26,53-26,68 грн/$", - прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
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