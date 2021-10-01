В Украине впервые оштрафовали коллекторов за шантаж и угрозы. Заплатят 102 000 грн

Национальный банк оштрафовал на 102 000 грн первое финансовое учреждение, нарушившее требования по взыскании просроченного долга, сообщила пресс-служба НБУ.

Законодательство относительно требований по этическому поведению нарушила компания ООО "КРЕДИТПРОМИНВЕСТ" (ЕГРПОУ 43305861).

Решение наложить штраф 1 октября принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг.

Сама компания не зарегистрирована в НБУ как коллектор и на сайте указывает, что не является компанией. Однако по данным сайта, она занимается факторингом - то есть работает с просроченной задолженностью на основании уступки права требования.

Если в отношении компании будут следующие жалобы, ее лишат лицензии, отметила в Facebook автор закона народный депутат Ольга Василевская.

Она отметила, что компания терроризировала женщину, пытаясь заставить оплатить долг, рассылая ее коллегам аморальную клевету о том, что этот человек якобы требует от студентов оказывать ей услуги сексуального характера. Также коллекторы звонили ее соседям, требуя помочь заставить женщину погасить задолженность, угрожали ей самой.

"Сегодня они за это поплатились! Поплатились в размере, который кратно превышает то, что они могли из нее получить", - добавила Василевская.