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НБУ позволит гривне укрепиться, чтобы снизить инфляцию
19:45 01.10.2021 |
Национальный банк Украины не будет препятствовать укреплению курса гривны, поскольку оно помогает сдерживать двузначную инфляцию в стране. Центробанку не нужно выкупать валюту в резервы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя главы НБУ Сергея Николайчука агентству Bloomberg.
Как отмечает агентство, в этом году гривна укрепилась по отношению к доллару на 6,5%, что делает ее одной из лучших в мире. Она опережает все восточноевропейские валют, большинство из которых потеряли свои позиции. Рост гривны поддерживался высоким глобальным спросом на товары, которые Украина экспортирует, ужесточением денежно-кредитной политики, финансовой помощью Европейского Союза и признаками того, что страна добивается прогресса в переговорах с МВФ по вопросу предоставления финансовой помощи.
"Мы позволим гривне укрепиться, если это будет зависеть от рыночных сил, - сказал Николайчук. - Мы постараемся сгладить любые чрезмерные колебания, одновременно пополняя наши резервы".
С августа банк тратит меньше средств на валютные интервенции. Его дневной лимит сейчас составляет 5 млн долларов по сравнению с 20 млн долларов ранее. Они также менее часты: с начала года оно проводилось 53 раза, по сравнению со 106 за тот же период в 2020 году.
"Ситуация с нашими международными резервами в долгосрочной перспективе не выглядит плохой, и нам не нужно покупать столько иностранной валюты, как два, три или пять лет назад", - сказал Николайчук.
Как отмечает агентство, укрепление гривны - хорошая новость для иностранных инвесторов, заинтересованных в покупке украинских облигаций в национальной валюте. Николайчук ожидает, что спрос на внутренние облигации страны будет расти, особенно в связи с тем, что Украина ждет включения в индекс JPMorgan Chase & Co., который является ориентиром для многих инвесторов в долговые обязательства развивающихся рынков.
Центральный банк Украины повысил базовую процентную ставку до 8,5% с 6% в этом году в попытке бороться с инфляцией, которая в июле превысила 10%.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение сентября 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 146,6 млн долларов и продал 7,0 млрд долларов. При этом положительное сальдо составило 139,6 млн долларов. Всего с начала года центробанк купил на межбанке 1 676,7 млн долларов, продал -197,0 млн долларов. Положительное сальдо составило 1 479,7 млн долларов.
Отметим, по данным Bloomberg, гривна вошла в десятку самых прибыльных валют с начала года. Украинская валюта находится на шестом месте.
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