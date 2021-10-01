Нацбанк сократил покупку валюты на межбанке до $15 миллионов за неделю

Национальный банк за период с 27 сентября по 1 октября выкупил на межбанковском валютном рынке $15 млн, при этом регулятор не продавал валюту.

Как сообщает БизнесЦензор, об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

В том числе $5 млн были приобретены в ходе интервенций с выбором лучшего курса, остальные $10 млн Нацбанк выкупил в ходе интервенций по единому курсу.

Всего с начала года Нацбанк выкупил в резервы $1,68 млрд, продал - $197 млн.

Тем временем официальный курс гривни назначительно укрепился с 26,6422 грн/$ в начале недели до 26,61 грн/$ по итогам торгов в пятницу, 1 октября.

Как сообщалось, неделей ранее Национальный банк выкупил на межбанковском валютном рынке $22,5 млн.

Неделей ранее, с 13 по 17 сентября, Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $20 млн. За неделю с 6 по 10 сентября Нацбанк выкупил на межбанковском валютном рынке $79,1 млн.

С 30 августа по 3 сентября, НБУ выкупил на межбанке $159 млн, тогда как продал - $7 млн.