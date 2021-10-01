Финансовые новости
- |
- 01.10.21
- |
- 16:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Bitcoin взлетел на 10% за сутки
16:20 01.10.2021 |
Сегодня хороший день для держателей Bitcoin: главная криптовалюта мира начала дорожать. Только за полчаса котировки увеличились примерно на 3000 долларов - сейчас за 1 BTC дают примерно 47 500 долларов против 43 400 долларов утром. В целом за сутки Bitcoin прибавил около 10%, за неделю - почти 15%.
Остальные криптовалюты тоже растут. Ethereum за сутки прибавила примерно те же 10% (рост за неделю - чуть больше 15%), Cardano за сутки подорожала почти на 8%, Binance Coin - на 11,5%, Solana - на 13,5%, Plkadot - на 11,5%.
Рост Bitcoin происходит на фоне двух важных событий. Во-первых, ФРС США, выполняющая функции Нацбанка страны, в лице руководителя Джерома Пауэлла (Jerome Powell) заявила о том, что не собирается идти по пути Китая и запрещать криптовалюты, но при этом отмечает необходимость ужесточения контроля за стейблкойнами (Пауэлл приравнивает их к банковским депозитам). Вторая новость - крупный китайский девелопер Evergrande, обваливший мировые рынки (а ведь вместе с ними упал и Bitcoin) примерно неделю тому назад, начал выплачивать деньги инвесторам.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Партнеры больше не нужны. Как Зеленский хочет разругаться с «Большой семеркой» из-за Конституционного суда
|Зеленский подкупил мэров. Правда ли не будут повышены тарифы на отопление
|Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев
|В ЕС нет стран, коррумпированных настолько, как Украина – докладчик-аудитор ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Bitcoin взлетел на 10% за сутки
|Денежные переводы в Украину с начала года выросли на 20%
|Курс евро 1 октября перешел к росту по отношению к доллару на данных об ускорении инфляции в еврозоне
|Гривня стала одной из самых прибыльных валют в 2021 году - Bloomberg
|Пассивный доход: как выбрать квартиру для сдачи в аренду и вычислить прибыль
|Азиатские биржи закрыли торги 1 октября сильным снижением вслед за Уолл-стрит
Это интересно
|Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности
|Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США
|К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства
|Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве
|Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games
|Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий
|Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми