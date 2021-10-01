Bitcoin взлетел на 10% за сутки

Сегодня хороший день для держателей Bitcoin: главная криптовалюта мира начала дорожать. Только за полчаса котировки увеличились примерно на 3000 долларов - сейчас за 1 BTC дают примерно 47 500 долларов против 43 400 долларов утром. В целом за сутки Bitcoin прибавил около 10%, за неделю - почти 15%.

Остальные криптовалюты тоже растут. Ethereum за сутки прибавила примерно те же 10% (рост за неделю - чуть больше 15%), Cardano за сутки подорожала почти на 8%, Binance Coin - на 11,5%, Solana - на 13,5%, Plkadot - на 11,5%.

Рост Bitcoin происходит на фоне двух важных событий. Во-первых, ФРС США, выполняющая функции Нацбанка страны, в лице руководителя Джерома Пауэлла (Jerome Powell) заявила о том, что не собирается идти по пути Китая и запрещать криптовалюты, но при этом отмечает необходимость ужесточения контроля за стейблкойнами (Пауэлл приравнивает их к банковским депозитам). Вторая новость - крупный китайский девелопер Evergrande, обваливший мировые рынки (а ведь вместе с ними упал и Bitcoin) примерно неделю тому назад, начал выплачивать деньги инвесторам.



