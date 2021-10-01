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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Гривня стала одной из самых прибыльных валют в 2021 году - Bloomberg

13:55 01.10.2021 |

Финансы

 

Украинская гривня вошла в десятку самых прибыльных валют мира относительно американского доллара в 2021 году.

Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg.

На первом месте находится сейшельская рупия, на 60% укрепившаяся благодаря восстановлению туристического бизнеса. Это лучший результат среди 146 валют, по данным Bloomberg, во всем мире.

На втором месте замбийская квача, на третьем - мозамбикский метикал.

Украинская гривня занимает шестую позицию в рейтинге.

Также в десятку наиболее укрепившихся валют вошли грузинский лари, беларусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.
 

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