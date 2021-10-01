Финансовые новости
- |
- 01.10.21
- |
- 14:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Гривня стала одной из самых прибыльных валют в 2021 году - Bloomberg
13:55 01.10.2021 |
Украинская гривня вошла в десятку самых прибыльных валют мира относительно американского доллара в 2021 году.
Как передает Укринформ, об этом свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg.
На первом месте находится сейшельская рупия, на 60% укрепившаяся благодаря восстановлению туристического бизнеса. Это лучший результат среди 146 валют, по данным Bloomberg, во всем мире.
На втором месте замбийская квача, на третьем - мозамбикский метикал.
Украинская гривня занимает шестую позицию в рейтинге.
Также в десятку наиболее укрепившихся валют вошли грузинский лари, беларусский рубль, угандийский шиллинг и доминиканский песо.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Партнеры больше не нужны. Как Зеленский хочет разругаться с «Большой семеркой» из-за Конституционного суда
|Зеленский подкупил мэров. Правда ли не будут повышены тарифы на отопление
|Насколько реальна угроза для безвиза: детали отчета ЕС о нарушениях со стороны украинцев
|В ЕС нет стран, коррумпированных настолько, как Украина – докладчик-аудитор ЕС
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Курс евро 1 октября перешел к росту по отношению к доллару на данных об ускорении инфляции в еврозоне
|Гривня стала одной из самых прибыльных валют в 2021 году - Bloomberg
|Пассивный доход: как выбрать квартиру для сдачи в аренду и вычислить прибыль
|Азиатские биржи закрыли торги 1 октября сильным снижением вслед за Уолл-стрит
|Справочный курс гривны 1 октября повышен на 2,89 коп до 26,6033 грн/$1
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 30.09.21
Это интересно
|Китайские компании нашли новый способ уходить от исков о краже интеллектуальной собственности
|Facebook запустила аналог TikTok — сервис Reels стал доступен всем пользователям в США
|К 2030 году Ford переведёт на электротягу половину выпускаемых машин — компания проведёт рекордные инвестиции в расширение производства
|Африканский синдикат Black Axe заработал $17 млн на online-мошенничестве
|Microsoft Store начал интеграцию со сторонними магазинами приложений — первыми присоединятся Amazon и Epic Games
|Обновленный Honda Passport подготовили для путешествий
|Amazon представила Glow — детское устройство для видеочатов со встроенным проектором и играми