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Справочный курс гривны 1 октября повышен на 2,89 коп до 26,6033 грн/$1
12:26 01.10.2021 |
Национальный банк 1 октября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.89 коп. до 26.6033 UAH/USD.
|Показатель
|30.09.2021
|01.10.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6322
|26.6033
|0.11
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