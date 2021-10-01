Visa представила решение для взаимодействия CBDC в системе платежей

Компания Visa разработала концепцию решения для взаимодействия выпущенных на разных блокчейнах центральных валют центробанков (CBDC) и стейблкоинов в платежах.

Согласно сообщению в блоге, платформа Universal Payments Channel (UPS, универсальные платежные каналы) действует как концентратор, объединяя несколько сетей и обеспечивая безопасную передачу цифровых валют.

«Думайте об этом как об «универсальном адаптере» для блокчейнов, позволяющем центральным банкам, предприятиям и потребителям беспрепятственно обмениваться стоимостью, независимо от форм-фактора валюты», - заявила глава отдела Visa по глобальным продуктам для CBDC Кэтрин Гу.

По мнению исследователей компании, в ближайшие годы многие центробанки выпустят цифровые валюты. Из-за уникальных конструктивных особенностей маловероятно, что этими активами можно будет беспрепятственно оперировать в одной сети.

«Чтобы CBDC были успешными, они должны иметь два основных ингредиента: отличное восприятие пользователями и широкое признание мерчантов. Это означает возможность совершать и получать платежи независимо от валюты, канала или форм-фактора», - добавила Гу.

Концентратор UPS соединит различные блокчейны - будь то сети CBDC между странами, или протоколы частных стейблкоинов.

Специалисты Visa отметили, что UPS также решает проблему пропускной способности, поскольку большинство DLT-сетей значительно уступают по этому показателю традиционным решениям. Для обеспечения скорости специализированные платежные каналы UPS будут работать вне блокчейна и использовать смарт-контракты для обратной связи с ним.

Исследователи уже развернули базовый контракт в тестовой сети Ethereum Ropsten. Работу над UPS они ведут с 2018 года.