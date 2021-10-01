Стоимость золота снижается 1 октября на статистике из Китая

Стоимость золота снижается в пятницу на фоне роста курса доллара, инвесторы также оценивают статистику из Китая, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.06 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,25%, или на 4,3 доллара, до 1725,75 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,03%, до 22,035 доллара за унцию.

На рынке драгоценного металла в пятницу наблюдается отрицательная динамика на фоне укрепления американской валюты. Более сильный доллар делает другие активы менее привлекательными для покупки. Так, индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,06%, до 94,28 пункта.

Кроме того, инвесторы продолжают оценивать индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе Китая, который в сентябре сократился до 49,6 пункта против 50,1 пункта в августе. Такое снижение стало рекордным с февраля 2020 года.

"Распродажа промышленных металлов, похоже, продолжится после того, как в сентябре индекс деловой активности в производственном секторе Китая снизился, впервые с начала пандемии в прошлом году", - сообщили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.