Главными игроками на межбанковском валютном рынке 30 сентября были банки, которые закрывали валютные позиции

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на пятницу, 1 октября, установлен Нацбанком на уровне 26,61 грн/$ - на четыре копейки больше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подешевеет на 16 копеек - его курс составит 30,82 грн/€.

Курс на межбанке

В четверг, 30 сентября, рынок открылся котировками на уровне закрытия вчерашних торгов.

Котировки на старте составили 26,58-26,62 грн/$. Первая сделка на межбанке, которая была проведена посредством терминала Bloomberg, прошла по курсу 26,61 грн/$.

"В 10:30 курс вырос до уровня 26,63-26,64. В 11:00 рынок достиг своего дневного пика, котировки составили 26,65-26,67 грн после чего рынок начал проседать", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Как заметила нам директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в начале торговой сессии продавцы пробовали поднять котировки, которые к 11:00 достигли отметки 26,64-26,675 грн/$. Однако не закрепились на этом уровне.

С выходом на рынок большего количества участников предложение иностранной валюты увеличилось, что привело к снижению котировок сначала до уровня 26,63-26,65 грн/$, а к обеду - до 26,58-26,61 грн/$.

Во второй половине дня котировки продолжили снижение. К завершению сессии с расчетами TOD (день в день) они достигли отметок 26,57-26,6 грн/$.

"Активность на торгах была невысокой, что могло быть вызвано фактором последнего дня месяца. Общий объем заключенных сделок в Bloomberg составил $133 млн", - уточнила Волуйчак.

Главными игроками на сегодняшней сессии были банки, которые закрывали валютные позиции, фиксируя результаты месяца. Большинство не спешило заключать сделки, дожидаясь оптимальных уровней. А спред между "бидами" и "офферами" часто превышал 2-3 копейки.

Скорее всего, завтра торги пройдут в относительно спокойном режиме и преимущественно при боковом курсовом тренде, говорят казначеи.

Оснований заходить в длинную позицию у банков сейчас немного, потому спрос на иностранную валюту будет сдержанным. Ожидать высокой активности со стороны бизнеса в пятницу также не стоит.

"Волнения на рынке, впрочем, могут создавать возможные продажи валюты нерезидентами под будущий ОВГЗ аукцион. На мой взгляд, торги пятницы пройдут в рамках 26,50-26,67 грн/$", - прогнозирует Волуйчак.