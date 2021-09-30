Кредитный портфель украинских банков в августе возрос на 3%, NPL сократился на 0,7% - НБУ

Кредитный портфель украинских банков за август 2021 года возрос на 3% - до 1,124 трлн грн, тогда как объем неработающих кредитов (NPL) сократился на 0,7% - до 393,178 млрд грн, сообщается в отчетности на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно ей, доля неработающих кредитов в банковской системе страны в августе снизилась до 34,99,30% с 36,3% в июле.

Нацбанк указал, что за месяц портфель кредитов в корпоративном секторе возрос на 2,6% - до 827,583 млрд грн (в числе объем NPL в нем сократился на 0,2% - до 344,99 млрд грн), а портфель кредитов, выданных физлицам, вырос на 2,4% - до 238,463 млрд грн (NPL сократился на 3,7% - до 47,738 млрд грн).

В то же время объем межбанковских кредитов увеличился на 3,9% - до 41,1 млрд грн (в том числе NPL на 1,3% - до 450 млн грн), а объем займов, выданных органам государственной власти и местного самоуправления, - в 1,5 раза, до 16,7 млрд грн (NPL сохранился на уровне 0%).

Согласно данным Нацбанка, по итогам августа доля NPL в портфеле кредитов, предоставленных корпоративному сектору, сократилась на 1,2 процентных пункта (до 41,69%), кредитов населению - на 1,3 п.п. (до 20,02%), межбанковских кредитов - на 0,03 п.п. (до 1,10%), а доля кредитов органам госвласти сохранилась на уровне 0%.

В отчете центробанка указывается, что кредитный портфель государственных банков (без ПриватБанка) за август-2021 вырос на 4,7% - до 303,856 млрд грн (объем NPL в нем сократился на 0,9% - до 111,195 млрд грн). Кредитный портфель ПриватБанка вырос на 0,9% - до 250,674 млн грн (NPL - на 0,1%, до 176,9 млрд грн).

Помимо этого, за месяц кредитный портфель банков с иностранным капиталом возрос на 3,5% (до 372,39 млрд грн), с частным - на 2,2% (до 196,257 млрд грн). При этом объем NPL в них сократился соответственно на 2,5% (до 82,956 млрд грн) и на 1,1% (до 21,592 млрд грн).

Таким образом, по итогам августа 2021 года доля NPL в кредитных портфелях государственных банков (без ПриватБанка) снизилась на 2 п.п. (до 36,59%), а в ПриватБанке - на 0,6 п.п. (до 70,57%). При этом доля NPL в кредитных портфелях банков с иностранным капиталом уменьшилась на 1,4 п.п. (до 22,28%), в банках с частным - на 0,4 п.п. (до 11%).

Как сообщалось, по итогам 2020 года кредитный портфель украинских банков сократился на 4,4% - до 1,05 трлн грн, в том числе объем неработающих кредитов (NPL) - на 18,9%, до 430,371 млрд грн.