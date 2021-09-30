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Справочный курс гривны 28 сентября повышен на 13,23 коп до 26,5495 грн/$1
12:38 30.09.2021 |
Национальный банк 30 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 5.86 коп. до 26.6322 UAH/USD.
|Показатель
|29.09.2021
|30.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.5736
|26.6322
|0.22
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