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Доллар 30 сентября дешевеет к евро в рамках коррекции после рекордного с июля 2020 года укрепления
08:36 30.09.2021 |
Курс доллара в четверг утром коррекционно снижается к евро после рекордного с прошлого лета роста торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.
На валютном рынке в последний день квартала наблюдается коррекция после того, как основные мировые валюты достигли рекордных с 2020 года минимальных значений к доллару.
По состоянию на 7.55 EEST курс евро к доллару растёт до 1,1603 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1595 доллара - минимума с июля прошлого года.
Курс доллара к иене в то же время снижается до 111,94 иены за доллар со 111,96 иены. Накануне курс доллара к иене достигал минимального с февраля 2020 года значения в 112 иен за доллар. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,03%, до 94,31 пункта. При этом индекс также достигал рекордного за год значения - 94,35 пункта.
Также инвесторы находятся в ожидании ряда макроэкономических статданных из США. Аналитики полагают, что ВВП страны во втором квартале, согласно третьей, финальной оценке, вырос на 6,6% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами).
В то же время будут обнародованы данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю по 25 сентября. Аналитики ждут сокращения показателя на 16 тысяч по сравнению с предыдущей неделей - до 335 тысяч заявок.
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