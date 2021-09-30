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Швейцарский регулятор одобрил первый инвестиционный криптофонд
08:12 30.09.2021 |
Управление надзора за операциями финансового рынка Швейцарии (FINMA) одобрило первый криптофонд в соответствии с законодательством страны.
Crypto Market Index Fund инвестирует в основном в криптоактивы и доступен для квалифицированных инвесторов.
Регулятор отнес продукт к категории «другие фонды для альтернативных инвестиций» с особыми рисками.
Управление применило к фонду существующие правила и связало одобрение с конкретными требованиями.
«Например, фонд может инвестировать только в устоявшиеся криптоактивы с достаточно большим объемом торгов. Кроме того, инвестиции должны осуществляться через признанных контрагентов и платформы, которые находятся в стране-члене FATF и подпадают под действие соответствующих правил», - говорится в пресс-релизе.
Crypto Market Index Fund запустила компания Crypto Finance в сотрудничестве с управляющим активами PvB Pernet von Ballmoos. Кастодианом выступил лицензированный криптобанк SEBA.
Инвестиционный продукт отслеживает производительность индекса Crypto Market Index 10 от крупнейшей фондовой биржи Швейцарии SIX Swiss Exchange. Метрика основана на котировках криптовалют с наибольшей ликвидностью.
Напомним, в феврале «дочка» Crypto Finance получила лицензию брокер-дилера от FINMA. Это позволило фирме открыть торговлю цифровыми активами для крупных игроков.
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