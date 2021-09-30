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Утреннее доминирование предложения иностранной валюты на межбанке было абсорбировано за счет отложенного спроса
23:51 29.09.2021 |
Официальный курс доллара на четверг, 30 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,57 грн/$ - на копейку больше, чем в предыдущий торговый день.
Евро подешевеет на пять копеек - его курс составит 30,98 грн/€.
Курс на межбанке
В среду с утра, 29 сентября, на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,54-26,56 грн/$.
Как рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, торги на межбанке сегодня прошли очень активно, однако с гораздо меньшей волатильностью по сравнению с торгами всей прошлой и начала этой недели.
По ее словам, первая сделка посредством терминала Bloomberg прошла по курсу 26,55 грн/$, а в первые полчаса торгов предложение иностранной валюты преобладало над спросом, постепенно снижая котировки.
"В этот период на рынок выходил регулятор с покупкой традиционных $5 млн", - уточнила она.
Около 10 часам спроса на рынке стало ощутимо больше, что вызвало разворот курсового тренда. Котировки быстро отыграли утреннее падение и начали довольно динамично расти. К 11 часам торговля сконцентрировалась в коридоре 26,56-26,59 грн/$.
"В 10:30 курс начал расти, сделки проходили в диапазоне 26,57-26,59. В 11:00 состоялась незначительная коррекция, котировки составили 26,56-26,57 грн/$. На обед рынок ушел котировками 26,58-26,59", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Периодические всплески спроса и предложения иногда смещали курс за пределы указанного диапазона, однако большая часть сделок была заключена внутри него.
Объем торгов сегодня резко вырос и достиг в Bloomberg $228 млн. Большей частью это было обусловлено ожиданиями рынка, отложенными спросом и предложением, а также активизацией спекулятивно настроенных участников рынка.
Утреннее доминирование предложения иностранной валюты было абсорбировано за счет отложенного спроса. А увеличение объема спроса с началом активной фазы торгов полностью закрыли выжидавшие этого экспортеры и банки.
В результате, невзирая на очень высокую ликвидность сегодняшних торгов, в целом они прошли довольно сбалансированно, говорят казначеи.
"Закрывалась сегодняшняя сессия с расчетами TOD (день в день) в рамках 26,565-26,595 грн/tiny_mce_markerquot;, - рассказала Волуйчак.
Она полагает, что завтрашние торги будут гораздо менее активными, а сделки будут заключаться вблизи обозначившегося сегодня равновесного уровня.
Утром еще возможны попытки спекулятивно настроенных участников поднять котировки выше психологического уровня 26,6 грн/$.
"От их успешности во многом будет зависеть ход завтрашних торгов. Вместе с тем, серьезных факторов давления на гривну сейчас на рынке нет", - говорит Волуйчак.
А с учетом восстановления спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов, по крайней мере в ходе последнего аукциона Минфина, не исключено даже небольшое укрепление национальной валюты.
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