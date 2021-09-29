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Справочный курс гривны 28 сентября повышен на 13,23 коп до 26,5495 грн/$1
12:26 29.09.2021 |
Национальный банк 29 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 2.41 коп. до 26.5736 UAH/USD.
|Показатель
|28.09.2021
|29.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.5495
|26.5736
|0.09
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