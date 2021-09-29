В BIS допустили кардинальное снижение стоимости трансграничных платежей благодаря CBDC

Применение цифровых валют центральных банков (CBDC) на базе блокчейна может сократить сроки трансграничных транзакций с дней до секунд и значительно уменьшить расходы. Об этом заявили в Банке международных расчетов (BIS) по итогам пилотного проекта.

Согласно отчету о программе «Inthanon-LionRock to mBridge: создание платформы с несколькими CBDC для международных платежей», цифровые валюты позволили проводить расчеты за несколько секунд, вместо трех-пяти рабочих дней, минуя сеть банков-корреспондентов.

Прототип блокчейн-платформы также продемонстрировал возможное снижение стоимости платежей на 50% за счет сокращения затрат на «некоторые основные компоненты корреспондентского банкинга».

Результаты были получены в ходе второго этапа mBridge проекта Inthanon-LionRock, реализуемого под эгидой BIS. Первоначальными участниками пилота являлись Управление денежного обращения Гонконга и Банк Таиланда.

На новой стадии к ним присоединились Институт цифровой валюты Народного банка Китая и Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов.

«Прототип является частью наших усилий по разработке технологии CBDC. Проект включает эксперименты с вариантами использования и испытания, сбалансированные с анализом управления, политическими и юридическими соображениями с акцентом на трансграничное применение», - пояснил глава инновационного хаба BIS Бенуа Кере.

На следующей фазе проекта участники изучат существующие ограничения созданной платформы, связанные с контролем конфиденциальности, управлением ликвидностью, а также масштабируемостью и производительностью DLT при обработке больших объемов транзакций.

Напомним, BIS параллельно реализует проект по созданию платформы для трансграничных расчетов в CBDC совместно с центробанками Австралии, Малайзии, Сингапура и Южной Африки.

Учреждение также приняло участие в экспериментах с использованием цифровых валют в международных расчетах между монетарными регуляторами Франции и Швейцарии.

В начале сентября в BIS призвали центробанки ускорить разработку CBDC из-за вызовов традиционной банковской системе со стороны стейблкоинов и децентрализованных финансов.