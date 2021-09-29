Три криптоплатформы ввели ограничения для пользователей из Китая

Репрессивная политика Пекина в отношении криптовалютной индустрии вынудила несколько компаний ввести ограничения на работу с клиентами из КНР. Одна из них объявила о закрытии.

27 сентября биржа BitMart запретила регистрацию новых пользователей из Китая. Обслуживание существующих клиентов платформа прекратит 30 ноября 2021 года.

«BitMart больше не будет предоставлять какие-либо услуги в материковом Китае. Все затронутые [ограничениями] пользователи будут проинформированы по электронной почте, текстовыми сообщениями и т. д. Выведите свои активы как можно скорее», - говорится в уведомлении.

Аналогичное заявление сделала аналитическая платформа Feixiaohao. Обслуживание китайских пользователей прекратится 28 сентября 2021 года, согласно опубликованному 8BTC скриншоту.

Криптовалютная биржа Biki остановила регистрацию новых пользователей из КНР с 26 сентября. Существующие клиенты могут выводить средства, а 30 ноября площадка прекратит работу. Токены платформы будут выкуплены до 31 октября.

Ранее биржи Binance и Huobi закрыли возможность регистрации новых пользователей в материковом Китае.

Крупнейший пул для майнинга Ethereum SparkPool объявил о прекращении обслуживания китайских пользователей, а затем и об остановке работы за пределами страны.

Гигант онлайн-коммерции Alibaba анонсировал запрет продажи биткоин-майнеров на своей платформе.

По данным СМИ, пользователи из КНР утратили доступ к аналитическим сервисам CoinGecko и CoinMarketCap.

Напомним, 24 сентября Государственный комитет по делам развития и реформ Китая указал на негативное влияние майнинга на экологию и его «незначительный» вклад в экономику страны.

Народный банк Китая охарактеризовал как незаконную деятельность платформ, обеспечивающих обмен цифровых активов между собой или на фиат.

До этого представитель регулятора Вэнь Синьсян назвал криптовалюты и стейблкоины угрозой для традиционной финансовой системы.