Доллар 29 сентября снижается к евро и иене в рамках коррекции

Курс доллара в среду утром коррекционно снижается по отношению к евро и иене после роста в течение нескольких дней, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

По состоянию на 8.30 EEST курс евро к доллару рос до 1,1685 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1681 доллара; курс доллара к иене снижался до 111,45 иены за доллар со 111,5 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 93,68 пункта.

На рынке американской валюты в среду утром наблюдается коррекционное снижение к евро и иене после роста в течение нескольких торговых дней.

Тем не менее, инвесторы оценивают комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что в ближайшие месяцы инфляция останется высокой.

"С точки зрения валютного рынка вы смотрите на снижение риска, которое помогает доллару, а затем на более высокую ожидаемую процентную ставку, которая также будет способствовать росту курса доллара. Это двойная победа для доллара ", - сказал газете Wall Street Journal старший валютный трейдер Silicon Valley Bank Минь Транг (Minh Trang).