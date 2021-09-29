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Доллар 29 сентября снижается к евро и иене в рамках коррекции
08:51 29.09.2021 |
Курс доллара в среду утром коррекционно снижается по отношению к евро и иене после роста в течение нескольких дней, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
По состоянию на 8.30 EEST курс евро к доллару рос до 1,1685 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1681 доллара; курс доллара к иене снижался до 111,45 иены за доллар со 111,5 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,09%, до 93,68 пункта.
На рынке американской валюты в среду утром наблюдается коррекционное снижение к евро и иене после роста в течение нескольких торговых дней.
Тем не менее, инвесторы оценивают комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла о том, что в ближайшие месяцы инфляция останется высокой.
"С точки зрения валютного рынка вы смотрите на снижение риска, которое помогает доллару, а затем на более высокую ожидаемую процентную ставку, которая также будет способствовать росту курса доллара. Это двойная победа для доллара ", - сказал газете Wall Street Journal старший валютный трейдер Silicon Valley Bank Минь Транг (Minh Trang).
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