Золото слабо дорожает 29 сентября после снижения цены днем ранее

Стоимость золота незначительно растет в среду утром на фоне признаков коррекции после распродаж на рынке днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.07 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,03%, или на 0,5 доллара, до 1738 долларов за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,13%, до 22,438 доллара за унцию.

В среду на рынке золота отмечаются слабые признаки коррекционного подъема. Днем ранее стоимость драгметалла снизилась на 0,8% на росте доходности десятилетних гособлигаций США до максимума с июня и укреплении доллара.

В целом золото идет к тому, чтобы закончить месяц снижением впервые с июня. С начала сентября драгметалл потерял почти 4,5% в стоимости. Такая картина связана с тем, что все больше мировых центробанков начинают сигнализировать о грядущем сворачивании ковидных мер стимулирования экономики.

"Поскольку угроза инфляции нарастает быстрее, чем ожидалось, центробанки, включая ФРС, скорее всего, начнут сокращать покупку активов, прежде чем изменять учётные ставки", - сказал агентству Блумберг старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu). При этом он добавил, что "моменты сильного коррекционного снижения цены по-прежнему рассматриваются как возможность для покупок".