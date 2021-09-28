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На межбанке 28 сентября преобладал тренд на укрепление гривны
23:45 28.09.2021 |
Официальный курс доллара на среду, 29 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,56 грн/$ - на девять копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.
Евро подешевеет на 14 копеек - его курс составит 31,03 грн/€.
Курс на межбанке
Межбанковские торги вторника, 28 сентября, открывались котировками в рамках 26,6-26,65 грн/$. Однако уже первая сделка была закрыта по "биду" - 26,6 грн/$. Это объяснялось ощутимым дисбалансом на рынке.
"С самого утра продавцы иностранной валюты проявляли повышенную активность, быстро соглашаясь на предложения покупателей. В течение часа котировки динамично опускались", - сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.
Как заметил нам директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук, в 10:30 курс на межбанке просел до уровня 26,53-26,55 грн/$.
Выход НБУ на торги с покупкой традиционных $5 млн в районе 26,8 грн/$ лишь незначительно замедлил укрепление гривны. Более того, чуть позднее регулятор вынужден был выйти на торги повторно с крупным ордером на покупку доллара по 26,51 грн/$.
Впрочем, как и вчера, достичь этой отметки рынок так и не смог. Минимальное значение курса в Bloomberg было зафиксировано около 11 часов - 26,52 грн/$. После этого котировки начали расти. Причем не менее динамично, чем опускались утром.
"В 11:00 рынок развернулся, соглашения проходили в диапазоне 26,55-26,57 грн/$. Перед обедом рынок вырос еще выше, в этот период котировки составили 26,57-26,59 грн", - отметил Якобчук.
К полудню котировки достигли уровней 26,6-26,62 грн/$, что и стало максимальным значением вторника.
Оставшуюся часть дня котировки то опускались, то поднимались, реагируя на ситуативные дисбалансы на рынке. Но в целом преобладал тренд на укрепление гривны. Закрывалась сессия вторника в рамках 26,55-26,57 грн/$.
"Общий объем торгов в Bloomberg сегодня достиг $197 млн, что даже выше средних показателей для этого дня недели", - уточнила банкир.
Источником дополнительного объем предложения иностранной валюты, которое оказывало особенно сильное давление на доллар в первый час торгов, были преимущественно нерезиденты.
Похоже, после повышения ставок доходности по ОВГЗ их интерес к гособлигациям начал восстанавливаться. И сегодня они активно выкупали на рынке гривну для участия в очередном аукционе.
"Минфин привлек сегодня в бюджет 6,96 млрд грн от размещения облигаций внутреннего госзайма. Все они номинированы в гривне", - рассказала Волуйчак.
Более половины из указанной суммы (3,5 млрд грн) пришлись на бумаги со сроком размещения три и шесть лет, традиционными покупателями которых являются именно иностранные инвесторы. Кроме того, среди продавцов валюты сегодня выделялись агроэкспортеры.
Завтра Минфину предстоит выплатить инвесторам около 13 млрд грн в счет погашения и выплаты процентов по ранее размещенным ОВГЗ. Похоже, часть этих средств будет реинвестирована в новые выпуски. Но часть попадет на межбанк в виде спроса на валюту.
В первой половине дня среды еще возможно укрепление гривны, однако ближе к обеду высока вероятность роста курса из-за усиления спроса. Вряд ли ослабление гривны, впрочем, будет существенным.
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