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Справочный курс гривны 28 сентября повышен на 13,23 коп до 26,5495 грн/$1
12:28 28.09.2021 |
Национальный банк 28 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 13.23 коп. до 26.5495 UAH/USD.
|Показатель
|27.09.2021
|28.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6818
|26.5495
|0.496
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