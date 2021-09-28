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Доллар 28 сентября укрепляется к иене за счет роста доходности гособлигаций США
08:21 28.09.2021 |
Курс доллара во вторник утром растет к иене за счет роста доходности казначейских гособлигации США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.05 EEST курс доллара к иене увеличивался до 111,12 иены за доллар со 111 иен; курс евро к доллару рос до 1,1702 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1694 доллара. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,02%, до 93,4 пункта.
Курс доллара во вторник утром получает поддержку от увеличения доходности казначейских гособлигаций США. Так, доходность десятилетних US Treasuries выросла на 1,61 базисного пункта, до 1,508%, а тридцатилетних - на 1,4 пункта, до 2,023%. За счёт этого снижается спрос на другую популярную "надёжную" валюту - иену. Также это может привести и к ослаблению европейской валюты в дальнейшем, следует из мнения экспертов.
"Мы все еще уверены в том, что курс доллара по-прежнему будет расти: есть много возможностей для продолжения роста доходности гособлигаций США, что приведет к увеличению разницы в процентных ставках относительно низкодоходных активов, включая евро", - сказали газете Wall Street Journal аналитики JP Morgan.
Кроме того, на курс евро к доллару может повлиять статистика из Германии. Аналитики полагают, что прогнозный индекс доверия потребителей к экономике страны в октябре снизится до минус 1,6 пункта с уровня сентября в минус 1,2 пункта.
Трейдеры также находятся в ожидании выхода индекса доверия потребителей и в США позднее во вторник. Аналитики полагают, что показатель вырос до 114,9 пункта со 113,8 пункта месяцем ранее.
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