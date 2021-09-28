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Предложение валюты на межбанке доминировало над спросом в течение всей торговой сессии 27 сентября
22:21 27.09.2021 |
Официальный курс доллара на вторник, 28 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,65 грн/$ - на копейку больше, чем в предыдущий торговый день.
Евро подешевеет на четыре копейки - его курс составит 31,17 грн/€.
Курс на межбанке
В понедельник с утра, 27 сентября, на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,7-26,73 грн/$.
"В 10:00 курс просел до уровня 26,7-26,715, а уже через полчаса соглашения проходили в диапазоне 26,68-26,7 грн/$", - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Как отметила нам директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, в течение примерно часа после старта торгов котировки поднялись в коридор 26,71-26,73 грн/$. Впрочем, закрепить тренд на подорожание доллара сегодня так и не удалось.
Ближе к 11 часам объем предложения иностранной валюты начал стремительно расти, что привело к развороту курса.
Утром на рынок выходил НБУ с покупкой традиционных $5 млн. Но интервенция не оказала никакого влияния на ход торгов, говорят казначеи.
"В 11:30 рынок просел еще сильнее, котировки в этот период составили 26,64-26,65 грн/$", - говорит Якобчук.
Еще до полудня котировки опустились до отметок 26,61-26,63 грн/$. Во второй половине дня НБУ пришлось снова выкупать весь избыток валюты по 26,6 грн/$, чтобы остановить просадки. В этом диапазоне сделки заключались вплоть до завершения сессии.
"Котировки в этот период составили 26,62-26,64. Закрытие состоялось на уровне 26,61-26,62 грн/$", - добавил директор департамента казначейства Пиреус Банка.
По сути, отмечает Волуйчак, во многом сегодняшние интервенции НБУ носили психологический характер. Ведь обозначенный Нацбанком курс так и не был достигнут в течение сегодняшних торгов, говорит она.
"Самой дорогой сделкой в Bloomberg сегодня стала покупка доллара по 26,7205 грн/$. Минимальное дневное значение составило 26,61 грн/$", - добавила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.
Курсовой тренд сегодня определялся главным образом дефицитом спроса. Предложение доминировало над спросом в течение всей торговой сессии.
Но общий объем торгов в Bloomberg не позволяет говорить о чрезмерном объеме предложения. Сегодня он составил $162 млн, что немного ниже средних показателей понедельника.
Волуйчак полагает, что подобные тенденции сохранятся и на торгах вторника. А смены курсового тренда можно ожидать в среду, когда Минфин будет погашать старые выпуски ОВГЗ.
"На мой взгляд, завтрашняя сессия на межбанке пройдет в рамках 26,57-26,72 грн/$", - прогнозирует она.
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