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Справочный курс гривны 27 сентября понижен на 7,19 коп до 26,6818 грн/$1
13:31 27.09.2021 |
Национальный банк 27 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 7.19 коп. до 26.6818 UAH/USD.
|Показатель
|24.09.2021
|27.09.2021
|%
|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6099
|26.6818
|0.27
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