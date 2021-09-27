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Операции НБУ по регулированию ликвидности банков 24.09.21
12:18 27.09.2021 |
Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 24 сентября.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
|Дата
|Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%)
|Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней)
|24.09
|-
|128.0 (9.5; 84)
Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов
|Дата
|Объем привлеченных средств через постоянно действующую линию проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов овернайт, млн грн (%)
|Объем привлеченных средств путем проведения тендеров по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней)
|22.09
|22159.0 (7.5)
|-
|23.09
|25056.0 (7.5)
|-
|24.09
|38641.0 (7.5)
|48582.0 (8.5; 14)
Данные НБУ
По материалам:
Интерфакс-Украина
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