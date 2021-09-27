Портфель хомяка-криптотрейдера обогнал по доходности Berkshire Hathaway Уоррена Баффета

За три месяца стоимость портфеля Мистера Гокса - хомяка-криптотрейдера с платформы Twitch - увеличилась на 30%. За то же время активы фонда Уоррена Баффета Berkshire Hathaway упали на 2%, а ARK Innovation ETF от Кэти Вуд вырос примерно на 5%.

Динамика стоимости портфеля Мистера Гокса. Данные: Protos.

В июне 2021 года хозяин хомяка построил для него особую клетку, оснащенную оптическими датчиками, которые подключены к контроллеру Arduino Nano. Это позволяет грызуну «торговать» цифровыми активами.

Проворачивая беговое колесо, хомяк «выбирает» определенную криптовалюту для торгов. Программа продаст монету, когда грызун пробежит через левый туннель, и купит - если тот пройдет через правый.





Изначально портфель Мистера Гокса оценивался в $390. Менее чем через три месяца его стоимость выросла до $498. В понедельник, 20 сентября, активы хомяка составляли $580, но затем курс упал.

Грызуну удалось превзойти не только Berkshire Hathaway и ARK Innovation, но и индексы S&P 500 (+6% за аналогичный период) и NASDAQ 100 (+12%), а также сам биткоин (+23%).

Лучшими сделками хомяка стали:

* приобретение токена Chiliz (CHZ) по цене $23,6 и продажа по $36,44 (+54%);

* покупка токена Pantos (PAN) за $23,57 - продажа за $35,33 (+50%);

* покупка Dogecoin (DOGE) на $23,79 и продажа по $34,8 (+50%).

Крупнейшим активом в портфеле Мистера Гокса является Tron (TRX). Хомяк приобрел его пять раз, с момента первой сделки цена криптовалюты выросла на 40%.

Напомним, летом 2018 года издание Coinspot запустило YouTube-шоу Hamster Insider, в котором грызун предсказывал направление рынка на ближайшие 10 дней. На канале вышло только два выпуска.



