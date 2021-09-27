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Золото 27 сентября дорожает на ослаблении доллара
08:52 27.09.2021 |
Стоимость золота растет в понедельник утром за счёт ослабления доллара по отношению к большинству других основных мировых валют, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.20 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,43%, или на 7,6 доллара, до 1759,25 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,07%, до 22,665 доллара за унцию.
Поддержку росту стоимости драгоценного металла оказывает слабеющий доллар. По состоянию на 8.10 мск курс евро к доллару рос до 1,1724 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1714 доллара; курс доллара к иене снижался до 110,57 иены за доллар со 110,72 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 93,22 пункта.
Слабый доллар делает более дешёвыми биржевые товары для обладателей других валют. Кроме того, по мнению аналитиков, золото дорожает, поскольку рынки уже отыграли перспективу ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США.
Золото немного дорожает во время торгов в Азии, поскольку, вероятно, рынки уже учли "ястребиные" позиции ФРС, сказал газете Wall Street Journal старший менеджер по сырьевым товарам Phillip Futures Автар Санду (Avtar Sandu).
По итогам сентябрьского заседания все 18 членов регулятора ожидают, что повышение базовой процентной (учётной) ставки возможно в 2022 году Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может приступить к сокращению выкупа финансовых активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.
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