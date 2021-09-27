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Курс евро растет к доллару на результатах выборов в бундестаг
08:41 27.09.2021 |
Курс евро в понедельник утром растет к доллару выборов в бундестаг Германии, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EEST курс евро к доллару рос до 1,1724 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1714 доллара; курс доллара к иене снижался до 110,57 иены за доллар со 110,72 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,11%, до 93,22 пункта.
Европейские инвесторы обратили внимание на выборы в бундестаг Германии, которые прошли в воскресенье. По их итогам будет сформирована новая коалиция с новым канцлером во главе - Ангела Меркель покинет должность. Крупнейшая фракция будет у социал-демократов, выигравших выборы с 25,7% голосов. Блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов занял второе место.
По мнению аналитиков CBA, которое приводит газета Wall Street Journal, результаты выборов в Германии вряд ли вызовут значительную волатильность курса евро.
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