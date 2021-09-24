Дефицит валюты привел к росту котировок на межбанке 24 сентября

Максим Беркаль, Денис Вергун / UBR.ua

Официальный курс доллара на понедельник, 27 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,64 грн/$ - на 12 копеек больше, чем в предыдущий торговый день.

Евро подорожает на 13 копеек копеек - его курс составит 31,21 грн/€.

Курс на межбанке

Первая сделка на межбанке в пятницу, 24 сентября, посредством терминала Bloomberg была заключена по курсу 26,61 грн/$, рассказала директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак.

Подобные цифры приводит и директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. "В пятницу с утра на межбанковском рынке котировки открытия составили 26,59-26,63 грн/$. В 10:00 они просели до уровня 26,585-26,595 грн/$", - сообщил он.

В дальнейшем, добавляет казначей, рынок начал расти, в 10:30 соглашения проходили в диапазоне 26,6-26,61 грн/$.

По данным Волуйчак, в первые минуты сегодняшних торгов предложение валюты доминировало, что позволило НБУ без ощутимого влияния на курсовые тренды выкупить традиционные $5 млн. После ухода регулятора с рынка котировки продолжили снижаться.

"Минимальное значение по сделкам в Bloomberg было зафиксировано в 10:30 по курсу 26,58 грн/$", - уточнила она.

Ближе к 11 часам предложения валюты на рынке стало меньше, что, по всей видимости, было связано с началом активных выплат НДС-возмещения экспортерам. Суммарно за сегодня Госказначейство перечислило им 6,6 млрд грн.

По словам Волуйчак, с учетом ранее проведенных платежей, похоже, это вся сумма, запланированная к выплате в сентябре.

Дефицит валюты привел к постепенному росту котировок, которые к 12 часам достигли отметки 26,65-26,67 грн/$, а к обеду поднялись выше уровня 26,7 грн/$. Динамично растущий курс активизировал спекулятивно настроенных участников рынка.

"Их вклад в курсовой откат пятницы очень значителен, что отражает и возросший объем торгов. Сегодня в Bloomberg прошло сделок на $185 млн - это максимальное значение с начала недели", - говорит Волуйчак.

В понедельник на рынке также может ощущаться небольшой дефицит валюты, поскольку острой необходимости продавать валютную выручку у экспортеров в ближайшие дни не будет. Дисбалансом попробуют воспользоваться спекулятивно настроенные участники.

"Однако реального спроса на рынке сейчас не так уж много, потому слишком высоко поднять котировки им вряд ли удастся. По моим оценкам, торги понедельника пройдут в рамках 26,67-26,82 грн/$";, - прогнозирует директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.