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Китай подтвердил нелегальность операций с криптовалютой
15:39 24.09.2021 |
Виртуальная валюта не является законным платежным средством, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной, говорится в опубликованном Народным банком Китая (ЦБ) в пятницу уведомлении.
Народный банк Китая предупредил, что виртуальная валюта не имеет того же юридического статуса, что и легальная валюта. "Виртуальная валюта не является законным платежным средством и не может использоваться в качестве платежного средства на рынке. Деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной", - говорится в уведомлении.
Незаконной финансовой деятельностью, как отмечает ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.
ЦБ отметил, что в последнее время активизировалась деятельность по торговле виртуальной валютой, что "нарушает экономический и финансовый порядок, порождает незаконную и преступную деятельность, такую как азартные игры, незаконный сбор средств, мошенничество, финансовые пирамиды и отмывание денег". В этой связи соответствующие органы усилят надзор за сделками, связанными с использованием криптовалют.
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