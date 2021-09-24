Китай подтвердил нелегальность операций с криптовалютой

Виртуальная валюта не является законным платежным средством, деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной, говорится в опубликованном Народным банком Китая (ЦБ) в пятницу уведомлении.

Народный банк Китая предупредил, что виртуальная валюта не имеет того же юридического статуса, что и легальная валюта. "Виртуальная валюта не является законным платежным средством и не может использоваться в качестве платежного средства на рынке. Деловая деятельность, связанная с виртуальной валютой, является незаконной", - говорится в уведомлении.

Незаконной финансовой деятельностью, как отмечает ЦБ, также считается предоставление любых услуг по обмену виртуальной валюты гражданам Китая в интернете.

ЦБ отметил, что в последнее время активизировалась деятельность по торговле виртуальной валютой, что "нарушает экономический и финансовый порядок, порождает незаконную и преступную деятельность, такую как азартные игры, незаконный сбор средств, мошенничество, финансовые пирамиды и отмывание денег". В этой связи соответствующие органы усилят надзор за сделками, связанными с использованием криптовалют.



