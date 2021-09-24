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Курс евро 24 сентября перешел к снижению по отношению к доллару на данных об ухудшении делового климата в ФРГ
13:45 24.09.2021 |
Курс евро в пятницу днем перешел к снижению по отношению к доллару после публикации немецких статданных, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.57 EEST курс евро к доллару снижается до 1,1734 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1736 доллара. Курс доллара к иене поднимается до 110,38 иены за доллар со 110,30 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,32%, до 93,16 пункта.
Индекс делового климата в Германии опустился до 98,8 пункта с пересмотренного уровня августа в 99,6 пункта. Аналитики прогнозировали снижение показателя до 98,9 пункта. Показатель августа был пересмотрен до 99,6 пункта с первоначальных 99,4 пункта.
По словам старшего экономиста Commerzbank Ральфа Зольфена (Ralph Solveen), которые приводит газета Wall Street Journal, деловой климат Германии упал в основном из-за менее позитивной оценки текущей деловой ситуации. "Настроения ухудшились, особенно в производственном секторе, который продолжит замедлять рост экономики Германии в четвертом квартале из-за продолжающейся недостаточности предложения", - добавил эксперт.
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