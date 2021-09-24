Глава HSBC поддержал CBDC и раскритиковал криптовалюты

CEO британского финансового конгломерата HSBC Ноэль Куинн подчеркнул приверженность учреждения развитию концепции цифровой валюты центрального банка (CBDC) и отметил «множественные риски, которые несут криптовалюты».

В статье «Новые формы цифровых денег могут стимулировать рост» он написал:

«CBDC являются законным средством платежа, поддерживаемым центральным банком или государственным органом. Это означает - они прозрачны и стабильны, что позволяет избежать многих рисков, связанных с другими формами цифровых денег, особенно с криптовалютами и некоторыми стейблкоинами».

К достоинствам CBDC банкир отнес потенциальную возможность «стимулировать экономический спрос» за счет повышения эффективности и удешевления платежей.

По его мнению, именно CBDC являются «новой формой цифровых денег», в то время как частные криптовалюты «не представляют собой ничего нового».

«Деньги коммерческих банков создаются и широко используются в частном порядке. Но эти активы привязаны к деньгам центрального банка и строго регулируются, что отражает их системное значение», - пояснил он.

Глава HSBC отметил, что надежность частных монет может быть обеспечена только в случае, если соответствующие правила эквивалентны рискам, которым подвергаются инвесторы в них. Но и это не гарантирует их долговечность, добавил он.

Куинн подтвердил участие HSBC в программах по разработке CNBC нескольких центробанков, включая регуляторов Великобритании, Франции, Канады, Сингапура, материкового Китая, Гонконга, Таиланда и ОАЭ.

Напомним, в начале 2021 года CEO HSBC заявил, что банк не рассматривает биткоин в качестве класса активов и не планирует предлагать клиентам торговлю криптовалютой.

В апреле конгломерат запретил покупку акций MicroStrategy, которая активно инвестировала собственный и заемный капитал в первую криптовалюту. Решение коснулось клиентов онлайн-платформы InvestDirect.

«Платформа HSBC InvestDirect не будет участвовать в покупке и обмене продуктов, связанных с виртуальными валютами», - говорилось в уведомлении клиентам.