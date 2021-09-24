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Справочный курс гривны 24 сентября понижен на 9,13 коп до 26,6099 грн/$1
12:30 24.09.2021 |
Национальный банк 24 сентября понизил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 9.13 коп. до 26.6099 UAH/USD.
|Показатель
|23.09.2021
|24.09.2021
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.5186
|26.6099
|0.344
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