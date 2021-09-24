Финансовые новости
- |
- 24.09.21
- |
- 10:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.09.2021
10:31 24.09.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|20.08.2021
|7.3100
|25.08.2021
|7.3750
|26.08.2021
|7.4195
|27.08.2021
|7.4286
|30.08.2021
|7.3447
|31.08.2021
|7.1778
|01.09.2021
|7.3250
|02.09.2021
|7.3676
|03.09.2021
|7.3844
|06.09.2021
|7.3471
|07.09.2021
|7.2200
|08.09.2021
|7.3447
|09.09.2021
|7.2500
|10.09.2021
|7.9412
|13.09.2021
|7.8833
|14.09.2021
|7.8154
|15.09.2021
|7.6812
|16.09.2021
|7.7625
|17.09.2021
|7.7864
|20.09.2021
|7.6500
|21.09.2021
|7.8380
|22.09.2021
|7.8294
|23.09.2021
|7.6706
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины, поддержка ЕС не принесла результатов - отчет
|Закон об олигархах. Зачем Зеленский показательно прогнул парламент под себя
|Что осталось от «антиахметовского» закона после 11 тысяч правок
|Письмо из МИДа с отказом от суверенитета: почему Суркис проиграл в суде Лондона Порошенко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 23.09.21
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 24.09.21
|Остаток средств на корсчетах банков 24.09.21
|Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 23.09.2021
|Стоимость золота растет 24 сентября в рамках коррекции
|Фунт стерлингов 24 сентября продолжает дорожать к доллару
|На азиатских фондовых рынках 23 сентября складывается отрицательная динамика из-за рисков дефолта Evergrande
Это интересно
|Microsoft представила Surface Laptop Studio — флагманский гибридный ноутбук с GeForce RTX и ценой от $1600
|Microsoft представила перо Surface Slim Pen 2 с тактильной обратной связью
|Microsoft представила Surface Pro 8 — флагманский планшет с Intel Core, 120-Гц экраном и внешним отсеком под дополнительный SSD
|Microsoft представила Surface Duo 2 — смартфон-книжку с двумя экранами, поддержкой 5G и Snapdragon 888
|Valve запатентовала систему скачивания файлов, позволяющую «моментально» запускать игры
|Обновленный Ford Expedition: 440 сил и новая внедорожная версия
|Британский оператор вертолётов заинтересовался аэротакси — они могут оказаться более выгодными