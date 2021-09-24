Стоимость золота растет 24 сентября в рамках коррекции

Цена золота в пятницу коррекционно растет после значительного снижения торговым днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.20 EEST цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,06%, или на 1,05 доллара, до 1750,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,12%, до 22,657 доллара за унцию.

Золото восстанавливает после потери в цене более чем на 1,6% торговым днем ранее. Инвесторы обратили внимание на сигналы Федеральной резервной системы (ФРС) США о том, что регулятор может начать сокращать выкуп активов и повысить учётную ставку.

"Впечатляет, насколько спокойно инвесторы относятся к ситуации. Тем не менее, намерение ФРС ужесточить курс монетарной политики должно повлиять на драгоценный металл, и мы ожидаем, что золото вскоре достигнет уровня в 1740 долларов за унцию" - сказали газете Wall Street Journal аналитики OANDA.