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Фунт стерлингов 24 сентября продолжает дорожать к доллару
08:43 24.09.2021 |
Курс фунта стерлингов к доллару в пятницу утром продолжает рост на заявлениях Банка Англии (британского центробанка) накануне относительно монетарной политики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.10 EEST курс фунта к доллару растёт до 1,3720 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,3719 доллара.
Курс евро к доллару в то же время остаётся на уровне предыдущего закрытия в 1,1736 доллара за евро, курс доллара к иене - поднимается до 110,43 иены за доллар со 110,30 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижается на 0,35%, до 93,13 пункта.
В четверг британский центробанк на заседании сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,1% и объем выкупа финансовых активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов в месяц.
Но при этом регулятор заявил, что может поднять ставку до завершения программы выкупа активов. "Поскольку количественное смягчение продлится до конца года, это означает, что возможно, хотя и маловероятно, Банк Англии повысит ставку позже в 2021 году", - сказал газете Wall Street Journal глава отдела европейских исследований форекса в HSBC Доминик Банинг (Dominic Bunning).
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