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Волатильность на межбанковских торгах 23 сентября видетельствует о растерянности участников рынка
23:12 23.09.2021 |
Официальный курс доллара на пятницу, 24 сентября, установлен Нацбанком на уровне 26,52 грн/$ - на 15 копеек меньше, чем в предыдущий торговый день.
Евро подешевеет на 20 копеек - его курс составит 31,08 грн/€.
Курс на межбанке
Торги на межбанке, 23 сентября, открывались существенным преобладанием предложения иностранной валюты над спросом.
Как сообщила директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Волуйчак, продавцы с первых минут активно соглашались на "биды" покупателей - первая же сделка в Bloomberg прошла по 26,565 грн/$, что лишь было немногим выше стартовых котировок, выставляемых покупателями.
Высокая активность продавцов привела к резкому снижению котировок. Ближе к 11 часам рынок пересек отметку 26,5 грн/$ и продолжил двигаться вниз. Такая динамика вынудила НБУ выйти на торги с крупным лотом на покупку доллара по 26,47 грн/$.
"Однако достичь этого уровня сегодня рынок не смог. Как только основное предложение иностранной валюты было реализовано, котировки плавно пошли вверх", - уточняет Волуйчак.
Незадолго до обеда на рынке возник существенный дисбаланс: покупатели, выжидавшие утром еще более глубокого укрепления гривны, активизировались. Но к этому моменту предложения на рынке осталось совсем немного.
По словам казначея, кроме того, активизировались и спекулятивно настроенные участники рынка, что привело к резкому росту курса. К 13 часам пара гривна/доллар торговалась в диапазоне 26,6-26,63 грн/$.
К завершению сессии с расчетами TOD (день в день) котировки поднялись до уровней 26,62-26,65 грн/$.
"Объем сегодняшних торгов нельзя назвать очень значительным - за день в Bloomberg прошло сделок на $165 млн. Однако волатильность при этом была очень существенной", - рассказала она.
Главным образом это свидетельствует о растерянности: среди участников нет однозначного прогноза относительно дальнейшего направления движения.
Конец месяца - традиционный период выплаты НДС-возмещения, что сдерживает объем валютного предложения на рынке и провоцирует рост котировок.
Однако активные распродажи экспортеров в последние два дня дезориентировали рынок.
Сегодня Госказначейство направило экспортерам 2,2 млрд грн НДС-возмещения. Это достаточно крупный транш, и он может стимулировать рост котировок в ходе завтрашней сессии, добавляет Волуйчак.
"С высокой вероятностью в ближайшие несколько дней на рынке будет сохраняться высокая волатильность. Полагаю, торги пятницы на межбанке пройдут в рамках 26,55-26,75 грн/$", - прогнозирует банкир.
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