Twitter позволил авторам контента принимать биткоин-донаты

Пользователи приложения Twitter на устройствах под управлением iOS получили возможность принимать донаты через сеть Lightning Network. Для этого нужно подключить к профилю сторонний сервис вроде CashApp.

Согласно CoinDesk, функция «скоро» появится в приложениях на операционной системе Android. По словам представителей компании, сервис криптовалютных «чаевых» будет полностью базироваться на сторонних решениях, таких как Strike. Twitter «не участвует в движении средств» и не получает выручку от платежей.

Пользователям в разных регионах мира будут доступны различные решения. Менеджер по продукту Эстер Кроуфорд отметила, что исключениями являются биткоин и Lightning Network - инструментами могут воспользоваться люди из любой точки планеты.

«У нас есть прекрасная возможность выбрать глобальные, безбарьерные варианты. Биткоин представляет собой лучший из них. Мы знаем, что еще не все в мире совершают операции с цифровым золотом, но считаем его одним из лучших решений», - добавила Кроуфорд.

Информация о том, что Twitter тестирует биткоин-донаты, появилась в начале сентября. Уже тогда сообщалось о необходимости использовать сторонние приложения для подключения нового сервиса.

Позже разработчик Алессандро Палуцци опубликовал скриншоты интерфейса, позволяющего добавить биткоин- и Ethereum-адрес в профиль Twitter для приема донатов.

Глава компании Джек Дорси является давним сторонником Lightning Network. В 2019 году он заявил, что интеграция сети в приложение CashApp от Square (также принадлежит Дорси) - вопрос времени.

В 2020 году криптовалютное подразделение Square объявило о создании набора средств разработки для упрощения внедрения Lightning Network в кошельки.

Помимо интеграции биткоин-донатов, в Twitter также рассказали о планах добавить на социальную платформу систему верификации NFT. Решение подразумевает, что пользователи смогут подключать к профилям криптовалютные кошельки.

Напомним, в июле Дорси назвал биткоин одной из трех ключевых тенденций, определяющих будущее соцсети, наряду с искусственным интеллектом и децентрализацией.



