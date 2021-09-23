Украинцы с начала года вывели за границу $427 миллионов, – НБУ

Физические лица по электронным лимитам с начала 2021 года инвестировали за рубеж $427 млн.

Об этом заявил директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский во время круглого стола, передает Finclub.

"Выданных е-лимитов за восемь месяцев текущего года уже 32,5 тыс. Возможно здесь есть удваивания, поскольку отдельные гражданин могли в разные месяцы повторно воспользоваться е-лимитами, но есть динамика на увеличение. В прошлом году за этот период было 15 тыс. е-лимитов. Сумма переводов по е-лимитам физлиц - $427 млн", - сказал Лепушинский.

По его словам, это больше, чем за весь 2020 год.

"В прошлом году было 34,7 тыс. е-лимитов и $274 млн. Больше всего выводят на свои счета с целью инвестировать, для покупки американских машин и недвижимости", - рассказал руководитель управления премиального банкинга "Укрэксимбанка" Даниил Меркулов.

Также е-лимиты используются для инвестиций на рынке акций.

"Физлица могут инвестировать в акции иностранных компаний. Есть два пути. Первый - это открыть счет в иностранном банке и в пределах е-лимита 200 тыс. евро на год заключать договор с брокером и инвестировать. Но есть вопросы комплаенса в иностранных банках. Или заключить договор с украинским брокером, банком или инвесткомпанией и в пределах е-лимита заключать сделки", - отметила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.

Ранее сообщалось, что за 2020 год украинцы оформили 34 706 электронных лимитов на перевод средств за границу, из которых почти 77% - через "Приватбанк". По сравнению с 2019 годом количество оформленных е-лимитов увеличилось более чем в три раза (26 719 по сравнению с 7 200).