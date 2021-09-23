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Справочный курс гривны 23 сентября повышен на 17,7 коп до 26,5186 грн/$1
12:36 23.09.2021 |
Национальный банк 23 сентября повысил справочный курс гривны, соответствующий средневзвешенному курсу сделок на межбанке, на 17.8 коп. до 26.5186 UAH/USD.
|Показатель
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|Справочный курс гривни к доллару США (UAH/$)
|26.6966
|26.5186
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