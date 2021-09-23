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Остаток средств на корсчетах банков 23.09.21
10:53 23.09.2021 |
Национальный банк Украины определил остатки средств на корреспондентских и транзитных счетах.
|Дата
|сумма, млн грн
|20 августа
|53223.2
|25 августа
|53108.9
|26 августа
|58082.6
|27 августа
|51254.9
|28 августа
|58731.3
|30 августа
|54170.7
|31 августа
|55731.7
|1 сентября
|53696.8
|2 сентября
|53696.8
|3 сентября
|55791.9
|6 сентября
|49401.9
|7 сентября
|44401.2
|8 сентября
|43113.9
|9 сентября
|42225.9
|10 сентября
|43356.5
|13 сентября
|57102.8
|14 сентября
|55830.5
|15 сентября
|54889.6
|16 сентября
|62292.8
|17 сентября
|63361.2
|20 сентября
|58924.1
|21 сентября
|60062.4
|22 сентября
|57424.2
|23 сентября
|56863.9
Данные: Нацбанк Украины.
Официальный курс НБУ на 23 сентября - 26,6714 грн
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