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Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.09.2021
10:51 23.09.2021 |
Данный индекс является индикативным, то есть не несет в себе обязательства банков (в том числе НБУ) осуществлять сделки по этим значениям.
% годовых
дата
|UONIA
|20.08.2021
|7.3100
|25.08.2021
|7.3750
|26.08.2021
|7.4195
|27.08.2021
|7.4286
|30.08.2021
|7.3447
|31.08.2021
|7.1778
|01.09.2021
|7.3250
|02.09.2021
|7.3676
|03.09.2021
|7.3844
|06.09.2021
|7.3471
|07.09.2021
|7.2200
|08.09.2021
|7.3447
|09.09.2021
|7.2500
|10.09.2021
|7.9412
|13.09.2021
|7.8833
|14.09.2021
|7.8154
|15.09.2021
|7.6812
|16.09.2021
|7.7625
|17.09.2021
|7.7864
|20.09.2021
|7.6500
|21.09.2021
|7.8380
|22.09.2021
|7.8294
Данные НБУ
В соответствии с Положением о расчете и обнародованием Украинского индекса межбанковских ставок овернайт (UONIA), утвержденного Решением Правления Национального банка Украины от 16.06.20 №405-рш.
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